ارتباك فى بداية احتفال اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث.. إندبندنت تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الإندبندنت إن الفوضى التنظيمية ظهرت مع بداية الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية مع منع آلاف الأشخاص من مشاهدة موكب "قوات اللون"، وهو موكب احتفالي يؤديه الجيش وتقليدا متبعا منذ القرن السابع عشر.

وكان من المقرر أن تمر الملكة في المركز التجاري صباح الخميس كجزء من المراسم للاحتفال بمرور 70 عامًا على توليها العرش، لكن الشرطة والأمن أغلقت جميع نقاط الوصول المؤدية إلى الطريق ، مما منع الآلاف من الناس من مشاهدة الاحتفالات.

في إحدى الحوادث التي وقعت في St George’s Steps ، خشي الزوار للحظات من التعرض للدفع عندما أجبر أفراد الأمن على إغلاق البوابة بينما حاول مئات الأشخاص الدخول، وتم اتخاذ الإجراء على الرغم من المساحات الهائلة التي بدت خالية على الأرصفة.

قام الموظفون في المداخل المختلفة بتوجيه الزوار مرارًا وتكرارًا إلى نقاط الدخول الأخرى، وقال ماريو ستافرو ، صاحب فندق في لندن جاء لمشاهدة الحدث: "إنه أمر مشين في أي ضوء يظهر هذا مدينتنا؟ لقد جاء الناس إلى هنا لمتابعة هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في العمر - وهم ممنوعون من الوصول بدون أي مساعدة على الإطلاق ".

وانطلقت احتفالات اليوبيل اليوم مع استعراض لـ"قوات اللون" ، وهو الاحتفال العام السنوي بعيد ميلاد الملكة اليزابيث، ومن المتوقع ان يشارك أكثر من 1500 عسكري و 350 حصانًا في عرض عبر لندن ، وبينما سيركب معظم افراد العائلة المالكة عربات تجرها الخيول ، سيشارك الأمير تشارلز والأمير ويليام والأميرة آن في هذا الحدث على ظهور الخيل.

وبعد وصولهم إلى قصر باكنجهام ، ستجتمع العائلة المالكة على شرفة القصر لمشاهدة استعراض جوي من قبل القوات الجوية الملكية.

وأعلنت الملكة سابقًا أن الأعضاء العاملين فقط هم من سيشاركون هذا العام، ويستثني هذا الأمير هاري وميجان ماركل ، اللذين يسافران إلى المملكة المتحدة من منزلهما في كاليفورنيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد التراجع عن أدوارهما الملكية في عام 2020، وكذلك نجل الملكة الأمير أندرو ، الذي لم يعد ملكًا عاملاً بعد تورطه فى قضية فى محكمة أمريكية لعلاقته بالملياردير الأمريكي المدان جيفري إبستين.