اختيار المصرية آن على لمنصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بأستراليا

كتب محمود راغب

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة للدكتورة "آن علي" ، إحدى أبرز نابغات مؤتمر " مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، لتوليها منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بالحكومة الأسترالية، معربة عن فخرها بهذه الخطوة المهمة، والتي سجلت اسم د. آن علي محمود سروجي، كونها أول وزيرة عربية ومسلمة في تاريخ الحكومات الاتحادية الأسترالية في التاريخ.

وقالت وزيرة الهجرة إن شعار «مصر تستطيع» بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه نوابغ مصر حول العالم، معربة عن احتفائها بإنجازات الدكتورة آن علي كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج، مضيفة: "فخورون بقصة نجاح الدكتورة آن لأنها نموذج مصرى مشرف في الخارج، وتُكن كل الحب والانتماء إلى وطنها، حيث شاركت في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وهو ما يعد نتيجة مهمة لتسليط الضوء على المصريين البارزين بالخارج".

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إن اختيار د. آن علي، يعد تتويجا لنجاحات المرأة المصرية، ويأتي ثمرة لجهود د. آن في دعم العلاقات المصرية الأسترالية، ودورها البارز في إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، ضمن نتائج مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مضيفة أنها التقت د. آن علي في أستراليا حين كانت نائبة بمجلس النواب الأسترالى، بالإضافة لاعتبارها واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا، و شخصية العام الأسترالية، وهو ما يجعلها تستحق المنصب عن جدارة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن د. آن علي، أسست أول منظمة غير حكومية في أستراليا لمكافحة عنف التطرف تسمى "أشخاص ضد عنف التطرف People Against Violent Extremism (PAVE، وقادت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد العنف والتطرف، حيث أقامت مجموعة من الندوات لتسخير مهارات الشباب ومواهبهم لمعالجة القضايا في مجتمعاتهم، لتتوج رحلتها بأن تكون أول امراة من أصل عربي ومسلمة، تتبوأ منصباً رفيعاً في تاريخ أستراليا، موضحة أنها من أصول مصرية ومن مواليد الإسكندرية في 29 مارس1967.

انخرطت آن في العمل السياسي، كعضو في حزب العمال الأسترالي، وفي غضون سنوات قليلة أثبتت جدارة وحنكة سياسية، وأصبحت عضواً في مجلس النواب عام 2016 عن حزب «العمال» الذي فاز مؤخرا في الانتخابات الأخيرة ويشكل الحكومة، التي تم اختيارها فيها وزيرة للشباب، حيث تخرجت آن من جامعة إيديث كوان، كما درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وانطلقت لتسطر نجاحاتها، حيث أدت اليمين الدستورية في 1 يونيو 2022.