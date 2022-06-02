اليوم السابع
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إيبارشية 6 أكتوبر للأقباط الأرثوذكس تحتفل باليوبيل الذهبى للقمص كيرلس فؤاد

الخميس، 02 يونيو 2022 11:01 ص
إيبارشية 6 أكتوبر للأقباط الأرثوذكس تحتفل باليوبيل الذهبى للقمص كيرلس فؤاد إيبارشية 6 أكتوبر للأقباط الأرثوذكس تحتفل باليوبيل الذهبي لشيخ كهنتها
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم أول باليوبيل الذهبي للأب القمص كيرلس فؤاد كاهن كنيسة القديسين الأنبا كاراس والأنبا شنودة بالمنطقة السياحية، الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وشيخ كهنة الإيبارشية.
 
وبهذه المناسبة صلى الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، وعقب انتهاءالقداس افتتح نيافته مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة، ثم ألقى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط كلمة في الاحتفاليةحملت عنوان "سنة اليوبيل كتابيًا".
 
وكانت كنيسة القديسين الأنبا كاراس والأنبا شنودة بأكتوبر أقامت احتفالًا شعبيًّا بالمناسبة ذاتها يوم الجمعة الماضي.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

6 اكتوبر


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