إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد على قوافل تعليمية ضمن حياة كريمة

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له لقاءا خاصا مع خبراء التعليم المشاركين في فاعليات القوافل التعليمية المجانية للشهادة الثانوية العامة بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، والتعاون والتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقال أحمد الحسينى خبير الكيمياء والمشارك في برنامج قوافل مصر التعليمية، إن هذه القوافل نتاج ثمرة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ودعم محافظة الوادي الجديد بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث يتم تقديم مواد علمية بمثابة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، والتى تحظى بحضور مكثف من الطلاب والطالبات لما يلقونه من خبرات تعليمية مجانية تساهم في المامهم بالمناهج وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية القياسية.

وأضاف محمد عبد الله خبير الفيزياء، أن حضور الطلاب والطالبات فاق التوقعات، حيث إن القاعات مكتملة العدد وفي تزايد مستمر، حيث يتم تدريبهم على الاستذكار الجيد وتحصيل الدروس بطريقة منظمة تحول دون تشتيتهم، مؤكدا على أن الدعم المتواصل من كافة جهات الاختصاص بمحافظة الوادي الجديد ساهم في نجاح تلك القوافل التعليمية وحفز الطلاب والطالبات على الحضور للاستفادة من تلك المراجعات النهائية والمتخصصة.

وقال أشرف كمال المشرف على القافلة التعليمية لـ"اليوم السابع"، إن هذه القوافل التعليمية تأتى فى إطار الحرص على مصلحة طلاب الشهادة الثانوية داخل المحافظات التى تعانى من بعد المسافات، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج لطلاب المحافظة حيث تم تنفيذ المبادرة على مستوى 14 محافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أعلنت عن الإستعداد لتنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأضاف حسن أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة.

وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.