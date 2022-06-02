إصابة سيدتين إثر سقوط سقف مطبخ بمنزل فى الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدتان إثر سقوط سقف مطبخ داخل منزل بشارع مسجد الصحابة فى الوراق، وجرى نقل المصابتان إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بحدوث انهيار سقف مطبخ داخل منزل فى منطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة، انهيار سقف لمطبخ داخل منزل أدى إلى إصابة سيدتين ونقلا إلى المستشفى، فيما انتقل حي الوراق لاستصدار قرار بالإخلاء دون المنقولات، وتجرى المعاينة من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لحصر الخسائر، فيما يستمع رجال المباحث لشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.