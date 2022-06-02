اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سيدتين إثر سقوط سقف مطبخ بمنزل فى الوراق

الخميس، 02 يونيو 2022 08:45 م
إصابة سيدتين إثر سقوط سقف مطبخ بمنزل فى الوراق إسعاف - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت سيدتان إثر سقوط سقف مطبخ داخل منزل بشارع مسجد الصحابة فى الوراق، وجرى نقل المصابتان إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بحدوث انهيار سقف مطبخ داخل منزل فى منطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة، انهيار سقف لمطبخ داخل منزل أدى إلى إصابة سيدتين ونقلا إلى المستشفى، فيما انتقل حي الوراق لاستصدار قرار بالإخلاء دون المنقولات، وتجرى المعاينة من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لحصر الخسائر، فيما يستمع رجال المباحث لشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

امن الجيزة

منزل

اخبار الحوادث

الوراق

انهيار سقف


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة