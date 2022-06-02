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إحالة متهم بسرقة سيارة مواطن فى السيدة زينب إلى المحاكمة الجنائية

الخميس، 02 يونيو 2022 02:40 م
إحالة متهم بسرقة سيارة مواطن فى السيدة زينب إلى المحاكمة الجنائية سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عامل متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة قسم السيدة زينب، إلى المحاكمة الجنائية.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه داخل كابينة لطلاء السيارات "كائنة بدائرة القسم" وحال عودته فوجئ بقيام أحد العاملين بالكابينة بسرقتها ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، مقيما بمحافظة سوهاج.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة باستخدام مفتاح السيارة الأصلى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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مديرية أمن القاهرة

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