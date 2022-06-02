وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام- في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم الخميس الثاني من يونيو، تضرر 721 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص،قتل 261 طفلا وأصيب 460 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (184 طفلا)، وأنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1938 مؤسسة تعليمية، 182 منها دمرت بالكامل.