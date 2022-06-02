أوروبا تمنح كرواتيا الضوء الأخضر للانضمام إلى اليورو عام 2023 لتصبح العضو الـ20

فاطمة شوقى

اقترحت المفوضية الأوروبية أن تتبنى كرواتيا العملة الموحدة في عام 2023 ، بعد التحقق من أن البلاد تفي بالمعايير الاقتصادية والقانونية لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو.

وأوضح التقرير الذي اعتمدته بروكسل أن كرواتيا هي الدولة الوحيدة المستعدة للانضمام إلى اليورو من بين المتقدمين للقيام بذلك ، لأن بلغاريا والسويد ورومانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك لم تستوف المتطلبات بعد، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس " "إنها لحظة تاريخية ، إنها تمثل اندماج كرواتيا الكامل في الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عقد من انضمامها ، وهي تطور إيجابي لكرواتيا نفسها ، لأنها ستحقق فوائد ملموسة للاقتصاد والمواطنين.

في لقاء مع الوكالات الدولية ، شدد دومبروفسكيس على أنها أيضًا "علامة إيجابية لمنطقة اليورو ككل" ، لأن توسعها "يعزز القوة العالمية لأوروبا".

وأعرب عن ثقته في أنه لن تكون هناك عقبات أمام بقية الشركاء لإعطاء الضوء الأخضر لكرواتيا لاستبدال كونا باليورو في الأول من يناير.

وتعتبر الخطة هي لمجموعة اليورو ورؤساء الدول والحكومات لإعطاء موافقتهم السياسية في يونيو ووزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي بأكمله (Ecofin) للموافقة على القرار في يوليو بعد التشاور مع البنك المركزي الأوروبي.

بعد عامين في التمهيد لليورو - ما يسمى بآلية ERM II ، التي تربط سعر صرف العملة الوطنية بسعر الصرف الخاص بالمجتمع - تفي كرواتيا بالمعايير التي تتطلب استقرار سعر الصرف ومستوى السعر و معدلات فائدة طويلة الأجل ، فضلاً عن امتلاك موارد مالية عامة قوية.

وحول هذه النقطة الأخيرة ، شدد دومبروفسكيس على أنه على الرغم من بقاء قواعد الانضباط المالي الأوروبية معلقة بعد الوباء ، فقد ثبت أن كرواتيا تحترم سقف العجز البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأن الدين العام والخاص "يسير في مسار تنازلي" ، كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد.

كما تصر بروكسل على أن هناك الآن تعاونًا بين البنك المركزي الأوروبي والمرشحين لليورو ، الذين يشرف على بنوكهم فرانكفورت في الأشهر السابقة للانضمام إلى منطقة اليورو ، مما يقلل من مخاطر المشاكل المستقبلية المرتبطة بالقطاع المصرفي ، والتي هي أيضًا في كرواتيا بشكل رئيسي في أيدي كيانات ألمانية وإيطالية ، بحسب مصادر المجتمع.

مع ارتفاع التضخم لأشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا ، تعمل المفوضية أيضًا على إبعاد شبح زيادات الأسعار التي ارتبطت تقليديًا بتبني اليورو.

على الرغم من أن هذا يستلزم زيادة استثنائية تتراوح بين 0.1 و 0.3 نقطة في تكاليف التضخم والتكيف ، إلا أنه "على المدى المتوسط ​​يقابله أكثر من انخفاض تكاليف التمويل والعملات الأجنبية" ، كما قال دومبروفسكيس ، الذي شدد ، مع ذلك ، على الحاجة إلى ضمان أن الشركات لا تستغل الموقف لرفع الأسعار.

كرواتيا هي التوسيع الأول لمنطقة اليورو منذ اتحاد ليتوانيا في عام 2015 ، وبعد ذلك ، سيكون أقرب شريك للانضمام هو بلغاريا ، والتي تطمح إلى الحصول على اليورو في عام 2024. ومع ذلك ، فإن جميع شركاء الاتحاد الأوروبي ، باستثناء الدنمارك ، التي تفاوضت على استثناء ، مدعوون للانضمام إلى المشروع الذي بدأ في عام 1999.