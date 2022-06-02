اليوم السابع
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أمين عام الإنتربول يحذر من انتشار الأسلحة الموردة إلى كييف حول العالم

الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 ص
أمين عام الإنتربول يحذر من انتشار الأسلحة الموردة إلى كييف حول العالم صواريخ جافلين الموردة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا
وكالات

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حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يورجن ستوك، من خطورة وقوع الأسلحة الموردة من دول الغرب إلى كييف، في أيدي عناصر إجرامية في أوروبا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأربعاء، حذر الأمين العام، في حديثه من رابطة الصحافة الأنجلو أمريكية في باريس، من أن "وجود عدد كبير من الأسلحة في هذا الصراع سيترتب عليه انتشارها غير المشروع في مرحلة ما بعد الصراع".

ووفقا له فإن المجرمين يتطلعون بالفعل إلى هذه الترسانة، مشيرا إلى أن المنطقة المحتملة لانتشار الأسلحة غير المشروعة ستكون أراضي الاتحاد الأوروبي. وأوضح ستوك أن "هذا يرجع إلى حقيقة أن أسعار السوق السوداء مرتفعة بشكل خاص في أوروبا، ولا سيما في الدول الاسكندنافية".

وأضاف ستوك: "حتى الأسلحة الثقيلة ستتوفر". ولفت إلى أن المجرمين يعملون على مستوى دولي "لذلك سيتم توزيع هذه الأسلحة على مختلف القارات".

وأعلنت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 700 مليون دولار تشمل أنظمة راجمات صواريخ من طراز HIMARS وذخيرة لها.


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