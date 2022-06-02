اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 05:06 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تعتزم شراء 60 مروحية من طراز "شينوك 47-إف" لتحديث جيشها

الخميس، 02 يونيو 2022 05:00 ص
ألمانيا تعتزم شراء 60 مروحية من طراز "شينوك 47-إف" لتحديث جيشها الجيش الألمانى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية نيتها شراء 60 مروحية نقل بوينغ شينوك ضمن خطة شراء كبرى لتحديث الجيش الألماني.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت إن الحكومة تريد شراء مروحيات شينوك، قائلة: "لقد ثبت، إنها عمود النقل الجوي الأوروبي، وبهذا النموذج، سنعزز قدرتنا على التعاون في أوروبا".

وأضافت أن الخطة تتضمن شراء 60 مروحية من طراز "شينوك 47-إف". ولم تفصح عن تفاصيل مالية، لكن الوكالة الألمانية قالت إن حوالي 5 مليارات يورو من حزمة إنفاق 100 مليار يورو خصصت لعملية الشراء.

وأوضحت لامبرخت للنواب أنه خلال مناقشة الموازنة العادية لألمانيا: "لدينا فرصة تاريخية الآن. يمكننا أن نعوض فشل الماضي ونعيد الجيش بالكامل للوقوف على أقدامه". وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس فى وقت سابق ببناء "أكبر جيش تقليدي في أوروبا" بين دول حلف الناتو.


المانيا

روسيا

اوكرانيا

شولتس

بوينغ شينوك

كريستين لامبرخت


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