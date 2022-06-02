أغذية تساعد المدخنين فى الإقلاع عن التدخين وتنقذهم من أمراض الرئة

كتبت فاطمة خليل

يستنشق مدخنو السجائر التبغ الممزوج بجزيئات الهباء والنيكوتين، هذا الخليط يشق طريقه إلى عمق الرئتين، يتم امتصاص هذه المكونات الضارة في مجرى الدم، وهناك بعض الأطعمة التي قد تنقذ المدخنين من أمراض الرئة وقد تساعد هذه الأطعمة الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

أغذية قد تنقذ المدخنين من أمراض الرئة



الطماطم والتفاح



كشفت دراسة استمرت عقدًا من الزمن على 650 بالغًا بريطانيًا وأوروبيًا إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالطماطم والفواكه، وخاصة التفاح ، يمكن أن تسرع من التئام الرئتين المتضررة بسبب الدخان.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من حبتين من الطماطم في المتوسط ​​أو أكثر من ثلاث حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا ، وخاصة التفاح، يعانون من انخفاض أبطأ في وظائف الرئة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من حبة طماطم واحدة أو أقل من حصة واحدة من الفاكهة.

الشاي الأخضر



الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الكاتيكين وهو فعال مثل الطماطم والتفاح في إبطاء انخفاض قدرة الرئة التي تأتي مع تقدم العمر والتي تتفاقم بسبب التدخين.

الكاتيكين مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم وزيادة فقدان الوزن وحماية الدماغ من الأمراض.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أن تكسر وتزيل رواسب المخاط في الرئتين الشاي الأخضر غني أيضًا بخصائصه المضادة للميكروبات التي تساعد في تحسين صحة الرئة.

الكركم

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالاً في تخفيف الضرر الذي يلحق بالرئتين عن طريق التدخين.

الكركمين الموجود في الكركم هو الذي يمنحه خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والتي تحمي الرئتين من التلف الناتج عن النيكوتين.

الزنجبيل



الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على إزالة السموم من الجهاز التنفسي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين والزنك.

من المعروف أيضًا أن بعض مستخلصات الزنجبيل تقتل خلايا سرطان الرئة يمكنك إضافة الزنجبيل إلى العديد من الأطباق كعشب أو تناوله على شكل شاي الزنجبيل.