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أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود

الخميس، 02 يونيو 2022 03:15 م
أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصعود احتفال عيد الصعود
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، بعيد الصعود الإلهى بحضور الأنبا يوليوس وعمل القداس الإلهى بكنيسة السمائين بمبنى الأسقفية.

ورسم الأسقف العام الأنبا يوليوس كلا ألبير أمير دياكون بإسم ( دياكون يوحنا ) وذكرى حلمى شماس برتبة إبصالتس بإسم ( مينا ).

وتحتفل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية اليوم الخميس، بعيد الصعود والذى يأتى قبل نهاية فترة الخماسين المقدسة بعشرة أيام.

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، وتحتفل الكنيسة بهذا اليوم تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله. 

أسقفية الخدمات العامة
أسقفية الخدمات العامة

 

جانب من احتفال الأسقفية
جانب من احتفال الأسقفية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصعود

احتفال عيد الصعود


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