أزمة لبن الأطفال بأمريكا تتوالى.. وبايدن يعترف: لم أتوقع تأثير إغلاق مصنع

كتبت: نهال أبو السعود

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس مع رؤساء شركات تصنيع لبن الأطفال، فى محاولة لحل أزمة النقص التى بدأت منذ أسابيع على مستوى الولايات، وفقا لشبكة ايه بي سي.

قال متحدثون باسم اثنتين من الشركات الخمس المصنعة لحليب الأطفال صراحة إنهم أدركوا منذ البداية مدى ضخامة المشكلة التي سيحدثها نقص المنتج في نهاية المطاف، ودفعت كلماتهم المراسلين إلى التساؤل ، كما فعلوا لأسابيع ، عما إذا كان ينبغي للإدارة أن تتصرف بشكل أسرع - وهو أمر رفضه بايدن الذي قال: "لا أعتقد أن أحدا توقع تأثير إغلاق منشأة واحدة بمجرد أن علمنا مدى ذلك ... قمنا بتشغيل كل شيء."

وقال إنه أصبح على علم بالمشكلة في أبريل - رغم أنه في منتصف فبراير ، أصدرت شركة أبوت استدعاءًا طوعيًا وأغلقت مصنعها في ستورجيس ، ميشيجان ، مشيرة إلى مخاوف التلوث وأمرت بسحبها.

منذ أن أخبره المصنعون الأمريكيون للتو أنهم توقعوا التأثير ، سأل الصحفيون بايدن لماذا لم يتوقع ذلك أيضًا، وأجاب بايدن: "لقد فعلوا ، لكنني لم أفعل".

في وقت سابق يوم الأربعاء، في ما كان يهدف إلى تسليط الضوء على تطور إيجابي، أعلنت الإدارة أنه من المقرر أن يتم شحن عدة طائرات إضافية من البان الاطفال من الخارج كجزء من عملية "الحليب الطائر" التي اطلقها بايدن.

أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الجولة الثالثة من شحنات حليب الأطفال من المقرر أن تشق طريقها إلى الولايات عن طريق شركة يونايتد إيرلاينز اعتبارًا من الخميس.

وفي المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض ، تعرضت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير لمزيد من الأسئلة، وعندما سئلت عن موعد إبلاغ البيت الأبيض وعندما تقرر أن يتدخل بايدن نفسه ، قالت جان بيير: "ليس لدي جدول زمني لذلك كل ما يمكنني قوله لكم ، باعتباره نهجًا حكوميًا كاملاً ، لقد عملنا على ذلك منذ السحب في فبراير".