أخبار مصر.. طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 28 لسنة 2022 بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.

وبلغت استخدامات الموازنة العامة للدولة تريليونين و140 ملياراً و450 مليوناً و645 ألفاً و175 جنيهأ.

وبلغت المصروفات تريليوناً و578 ملياراً و774 مليوناً و72 ألفا و725 جنيهاً.

وبلغت الإيرادات تريليوناً و108 مليارات و725 مليوناً و220 ألفاً و715 جنيهاً.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.



محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبا وطالبة حضر منهم 180891 طالبا وطالبة ونجح 147653.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



الداخلية: العثور على مقبرة أثناء تنقيب مواطن عن الآثار فى الأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الأقصر) بالحفر خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم استهدافهما بمسكنهما وأمكن ضبطهما، وتم العثور داخل مسكن الأول على (مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى 2 غرفة، وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر)، كما تم العثور بمسكن الثانى على (2 حفر غير منتظم الشكل أحدهما ينتهى بسرداب ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر - أدوات الحفر).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلاً منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.



الداخلية تعلن عن تكاليف حج القرعة لهذا العام والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج، والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، وذلك على النحو التالى:

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

− جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية:

▪ جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

▪ اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولى عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى.

▪ عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

▪ جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

▪ عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19).

- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية") أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر.

− عدد (3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) مع مراعاة الآتى :

o ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

o طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة.

o مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفى للجواز.

o يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة إسم الحاج ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز.

− تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

− شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تحصيل رسوم حج القرعة

− يبدأ سداد رسوم كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى ، مصر، القاهرة) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ("مدفوعة حج القرعة" على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201") اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى: مبلغ (74500) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (19990) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ (94490) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى .

− يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.

− فى حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.

يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بالآتى:

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمور الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى.

- الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

- الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

- اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دولياً من وزارة الصحة والخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة من وزارة الصحة وكذا يتنبه على الحاج بإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية وفى حالة ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض فستلغى فرصة الحج للفائز المصاب على الفور دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.



طارق الخولى يعلن الإفراج عن 5 محبوسين جدد خلال الساعات المقبلة بموجب عفو رئاسى

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن قرب الانتهاء من إجرءات الإفراج عن عدد من المحبوسين وهم الآتى خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد.

وأكد النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن اللجنة تعمل على إدماج كل من لم يتورط في إراقة دماء المصريين في المجتمع مرة أخرى بعد حصول الأشخاص على عفو رئاسي، والسرعة التي نسير بها تعطي أمل للجميع لإتمام المهمة على أكمل وجه".



إندونيسيا تضيف مصر و11دولة جديدة للدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول

أعلنت الحكومة الإندونيسية إضافة 12 دولة أخرى إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول للسياحة، والتى كانت تضم فى السابق مواطنين من 60 دولة فقط حول العالم .

بحسب ما أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الخميس، تضم قائمة الدول الـ 12 الجديدة كل من مصر والبحرين وبيلاروسيا والبوسنة والكويت والمغرب وعمان وبيرو وروسيا وصربيا وأوكرانيا والأردن.

وبموجب القائمة الجديدة،سيتمكن مواطنو 72 دولة من دخول إندونيسيا من خلال تسعة مطارات و 11 ميناءً بحريًا وأربعة معابر حدودية، وفقا لما جاء في التعميم الاخير العام لمديرية الهجرة، بشأن إجراءات تنظيم السياحة خلال جائحة كورونا .

من جانبه، أوضح أحمد نور صالح، منسق العلاقات العامة في المديرية العامة للهجرة في اندونيسيا، "يجب على الرعايا الأجانب إظهار جواز سفر لا يزال ساريًا لمدة ستة أشهر على الأقل ، بالاضافة إلى تذكرة عودة أو سفر إلى بلد آخر، ووصل إثبات دفع للحصول على تأشيرة عند الوصول (تكلفتها حوالي 35 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إثبات تأمين في احدى شركات التأمين التابعة لكيان قانوني إندونيسي يتضمن اتاحة التمويل الصحي طوال مدة إقامتهم في إندونيسيا.

كما أشار صالح إلى أن تصريح الإقامة الصادر يمكن تمديده مرة واحدة فحسب لمدة 30 يومًا ويتم منحه من قبل مكتب الهجرة الأقرب إلى مكان إقامة المواطن الأجنبي في إندونيسيا.



اختيار المصرية آن على لمنصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بأستراليا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة للدكتورة "آن علي" ، إحدى أبرز نابغات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، لتوليها منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بالحكومة الأسترالية، معربة عن فخرها بهذه الخطوة المهمة، والتي سجلت اسم د. آن علي محمود سروجي، كونها أول وزيرة عربية ومسلمة في تاريخ الحكومات الاتحادية الأسترالية في التاريخ.

وقالت وزيرة الهجرة إن شعار «مصر تستطيع» بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه نوابغ مصر حول العالم، معربة عن احتفائها بإنجازات الدكتورة آن علي كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج، مضيفة: "فخورون بقصة نجاح الدكتورة آن لأنها نموذج مصرى مشرف في الخارج، وتُكن كل الحب والانتماء إلى وطنها، حيث شاركت في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وهو ما يعد نتيجة مهمة لتسليط الضوء على المصريين البارزين بالخارج".

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إن اختيار د. آن علي، يعد تتويجا لنجاحات المرأة المصرية، ويأتي ثمرة لجهود د. آن في دعم العلاقات المصرية الأسترالية، ودورها البارز في إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، ضمن نتائج مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مضيفة أنها التقت د. آن علي في أستراليا حين كانت نائبة بمجلس النواب الأسترالى، بالإضافة لاعتبارها واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا، وشخصية العام الأسترالية، وهو ما يجعلها تستحق المنصب عن جدارة.



التليفزيون الرسمى المغربى: رصد أول إصابة بجدرى القرود لشخص قادم من أوروبا

أفاد التليفزيون الرسمي المغربي، فى نبأ عاجل اليوم الخميس، برصد أول إصابة بجدري القرود لشخص قادم من أوروبا.

وقدم الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، روشتة علاج لاحتواء ومحاصرة جدرى القرود من خلال وقف انتقال العدوى من إنسان إلى آخر إلى أقصى حد ممكن، مؤكداً أن ثمة فرصة حاسمة للعمل بسرعة معا للسيطرة على هذا الوضع سريع التطور.

وقال كلوج "إن الروشتة تتمثل فى اتخاذ عدة إجراءات، عاجلة وسريعة أهمها:

1. إشراك المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدني بنشاط لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض.

2. دعم المنظمين والمجتمعات المشاركة في التجمعات الجماهيرية القادمة في جميع أنحاء أوروبا للاستفادة من هذه الأحداث لمشاركة معلومات دقيقة وعملية وموجهة عن المرض وتزويد المرافق الصحية وفرق الصحة العامة بالمعرفة والقدرات التشخيصية التي يحتاجونها لتحديد الحالات وتأكيدها بسرعة".

3. اتخاذ الإجراءات في التأكد من إبلاغ مرضى جدري القرود بوجوب الالتزام بالعزل خلال الفترة المعدية لمرضهم، والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات والتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما.