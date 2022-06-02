«صحة الإسكندرية» تدريب للعاملين بالصرف الصحى ضمن برنامج اليونيسيف

الإسكندرية - فريق المحافظات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بقاعة المؤتمرات بمحطة التنقية الشرقية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية.

وصرح الدكتور"أيمن حليم" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المشروع يتم في إطار التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف كجهة مانحة من أجل تطوير الوحدات الصحية بالمحافظة.

وأوضح "حليم" أنه تم اختيار 10 وحدات صحية بمناطق المنتزه ووسط الإسكندرية طبقا لشروط منظمة اليونيسيف وبدأ العمل في وحدتي صحة جون ومحسن بخطوات تشمل تدريب العاملين بالوحدات الصحية من الفئات المختلفة وامداد الوحدات بأجهزة طبية وغير طبية لتحسين الخدمة المقدمة وتحسين خدمات التغذية ومتابعة الأداء لبعض مؤشرات الوحدات المشاركة ، ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي بوحدات البرنامج .