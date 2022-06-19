5 أسئلة حول تدريب الأطفال على تطوير البرمجيات والفنون الرقمية

تتولى مبادرة أشبال مصر الرقمية، تدريب المتقدمين على عدة مجالات من بينها تطوير البرمجيات والفنون الرقمية، ويحصل المتقدمين على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن هذا التدريب.

س- ما هو الهدف من التدريب على تطوير البرمجيات؟

ج- أصبح تطوير البرمجيات واحدًا من أكثر الوظائف احترامًا وذات والتى يمكن الحصول عليها برواتب عالية، كما أنه أيضًا قطاع يتطور بسرعة، وكل شيء تقريبًا ارتبط مؤخرًا بالتقدم قد ارتبط أيضًا بالبرمجة.

يشهد هذا المجال نموًا هائلاً حول العالم، تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد فرص العمل فى مجال تطوير البرمجيات بنسبة 22% من عام 2020 إلى عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية ومصر 2030.

الهدف الرئيسى من هذا المسار هو تزويد الطلاب بالخلفية والمعرفة والمهارات اللازمة ليتمكنوا من تطوير تطبيقات الويب والبرامج المختلفة.

س- ومن هم الطلاب الذين سيخضعون لهذا التدريب؟

ج- تم تصميم هذا المسار للطلاب المتحمسين للتعرف على الترميز وكيفية عمل وبناء مواقع الويب والسعى لاستكشاف المجالات المختلفة لتطوير البرامج.

س- ما هى أهم أهداف هذا التدريب؟

ج- بعد الانتهاء من هذا المسار سيتمكن المتدرب من فهم دورة تطوير البرمجيات، معرفة كيفية كتابة برنامج كمبيوتر بلغات البرمجة المختلفة، تطوير مواقع الويب التفاعلية وتطبيقات واجهة المستخدم (UI)، معرفة وتطبيق أدوات مختلفة لتصميم UI / UX.، معرفة كيفية دمج البيانات من مختلف الخدمات الخلفية وقواعد البيانات.

س- وكيف يتم تدريب المتقدمين؟

ج- تقوم الشركات المتخصصة من مقدمى خدمات التدريب من خلال فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة جلسات مباشرة عبر شبكة الإنترنت وجلسات فعلية مع تفاعل كامل بإرشاد من مدرب متخصص ومعتمد. نحن نؤمن بنموذج التعلم من خلال العمل الذى يسمح للطلاب بالتعلم بشكل مثير وتحفيزى مع القليل من المساعدة والتغذية الراجعة فى نفس الوقت.

س- وكيف يتم تقديم هذه الدورة؟

ج- التعلم هو كل شيء يتعلق بالتواصل، لهذا السبب تقدم محاضرات اونلاين عبر الإنترنت حيث تسمح لمجموعة صغيرة الحجم من خمسة طلاب بالتعرف على بعضهم البعض وكذلك التواصل مع مدربهم. يستخدم المدرب خيار مشاركة الشاشة حتى يتمكن الجميع من رؤية ما يفعلونه على سطح المكتب الخاص بهم، كما يمكن للطلاب المشاركة بشكل فعال وكامل فى المحاضرة باستخدام الميكروفون أو الدردشة.

بالإضافة إلى المحاضرات الأسبوعية الأونلاين عبر الإنترنت، سيحضر الطلاب محاضرات فعلية مع مدرب متخصص ومعتمد فى أحد مراكز التدريب الموجودة فى كل محافظة، المحاضرات الفعلية مخصصة لتقديم المساعدة الشخصية للطلاب فى تنفيذ التمارين والمشاريع والرد على أسئلتهم.

التعلم القائم على المشاريع

يتعلم الطلاب من خلال التدريب العملى القائم على تنفيذ مشاريع تطبيقية فى نهاية كل مرحلة تدريبية، والتى تخلق ديناميكية ممتعة للمجموعات حيث لا يتم تقديم الإجابات ولكن يبحث الطلاب عن الحلول مع بعضهم البعض.