اليوم السابع
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22 استراحة لاستقبال المشرفين والملاحظين بامتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

الأحد، 19 يونيو 2022 07:10 م
22 استراحة لاستقبال المشرفين والملاحظين بامتحانات الثانوية العامة بالمنوفية الاستراحات
فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من التجهيز الكامل للاستراحات التى ستستقبل الملاحظين والمشرفين بامتحانات الثانوية العامة فى محافظة المنوفية. 

 

واكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة وأنه تم فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.

 

كما أكدت قرنى، على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

 

فى سياق أخر أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه يتم التنسيق ما بين مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وفرع هيئة التأمين الصحى بالمنوفية لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار التنسيق الكامل لاستقبال ماراثون الثانوية العامة بالمنوفية والمقرر انطلاقه صباح غدا الاثنين.

 

وأكد عبدالغنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات بالقرب من مقار اللجان من أجل توفير الأمان للطلاب داخل اللجان والتعامل الفورى حال رصد أى حالة باللجان الامتحانية.

 

وأضاف عبدالغنى، أنه يتم الإشراف الصحى يوميا على اللجان من حيث توافر الاشتراطات الصحية مثل توافر غرفة العزل والتهوية الجيدة للفصول والتباعد بين الطلبة وتوافر مستلزمات النظافة والتطهير.

 

من جانبها أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألف و521 طالب وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان.

 

كما أكدت قرنى، على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

 


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