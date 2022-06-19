10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا عام 2021.. تعرف عليها

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، المجموعة السلعية للصادرات والواردات بين مصر وروسيا بنهاية عام 2021.

وجاءت بيانات السلع العشر للصادرات والواردات وفقا لما يلي:

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2021:

1. فواكه بقيمة 233.5 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 137.5 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 32.9 مليون دولار.

4. بذور وأثمارزيتية بقيمة 11 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 8.9 مليون دولار.

6. مطاط ومصنوعاته بقيمة 8.3 مليون دولار.

7. أسمدة بقيمة 5.4 مليون دولار.

8. صابون بقيمة 5 مليون دولار.

9. زجاج ومصنوعاته بقيمة 4.9 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.8 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2021

1. حبوب بقيمة 1,6 مليار دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 411.7 مليون دولار.

3. قاطرات وعربات ومعدات سكك حديدية بقيمة 296.6 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 243.4 مليون دولار.

5. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 137.3 مليون دولار.

6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 106.8 مليون دولار.

7. وقود معدني وزيوت نعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 84.4 مليون دولار.

8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 48.9 مليون دولار.

9. ورق مقوى بقيمة 43 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 38.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712,4%.