‫الزراعة: مدير معهد المحاصيل الحقلية يتفقد البرامج البحثية الصيفية بمحطة سخا

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد لشئون البحوث، والدكتور محمد عطية مدير محطة سخا للبحوث الزراعية ، البرامج البحثية الصيفية للوقوف علي سير العمل بها حيث قام الوفد بزيارة برامج الأرز والذرة الشامية وفول الصويا في وجود رؤساء الأقسام والفرق البحثية.

واستمع لشرح مفصل لبرنامج التربية والمعاملات وإنتاج التقاوى، وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للبرامج والإكثارات، لتحقيق المستهدف من البرامج البحثية وتقاوي المربى والأساس لتحقيق هذه التقاوي للوصول الي تغطية كامل المساحات بالتقارب المعتمدة والجاهزية لأي كميات إضافية من التقاوي للمشروعات القومية الزراعية التي تشهدها مصر حاليا.

أشاد مدير معهد المحاصيل بالجهد المبذول من قبل الباحثين ووعد بتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الموسم الصيفي.

واختتم الزيارة باجتماع مع الباحثين، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن الغذائي المصري في ظل أزمة الغذاء العالمية.