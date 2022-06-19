‏4912 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد داخل ‏15 لجنة امتحانية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة سيؤدون ‏امتحان نهاية العام الدراسى 2021 – 2022 فى المواد خارج المجموع اعتبارا من غد الاثنين الموافق 20 يونيو الجارى من خلال 15 لجنة امتحانية.‏

وأضاف وكيل الوزارة، أن تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.‏

وأوضح الدكتور أكرم، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و2183 من البنين ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمى علوم.‏

وذكر وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.‏

وأشار إلى أن، كل اللجان الامتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وقال "حسن"، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 استراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا ‏موضحا أنه تم تخصيص 6 استراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الامتحانية داخل وخارج ‏المحافظة.‏

وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية متمنيا لكل الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات ‏بالتوفيق والسداد.‏‎ ‎