‏4912 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد داخل ‏15 لجنة امتحانية

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة سيؤدون امتحان نهاية العام الدراسى 2021 – 2022 فى المواد خارج المجموع اعتبارا من غد الاثنين الموافق 20 يونيو الجارى من خلال 15 لجنة امتحانية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.
وأوضح الدكتور أكرم، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و2183 من البنين موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و1915 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى علوم.
وذكر وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد، قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.
وأشار إلى أن، كل اللجان الامتحانية فى بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.
وقال "حسن"، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 استراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وعددهم 1012 فردا موضحا أنه تم تخصيص 6 استراحات منها للرجال و 3 للسيدات تم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الامتحانية داخل وخارج المحافظة.
وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه عليهم داخل اللجنة مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية متمنيا لكل الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات بالتوفيق والسداد.
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