وكيل وزارة التعليم بسوهاج يلتقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا موسعا برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الثانوية العامة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين بامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

ونقل أبو زيد لهم تحيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتمنى لهم التوفيق فى مهمتهم كما أعرب عن ثقته التامة فى قيامهم بتأدية مهامهم على أكمل وجه، كما استعرض معهم الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما شدد أبو زيد على أهمية العمل المكلفين به والذى يتطلب تكاتف الجميع وبذل كل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان داخل لجان الامتحانات بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل سهوله ويسر مشددا على تطبيق الضوابط والبنود الواردة بالتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط خارج اللجان وداخلها.

وطالب بضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل اللجان حيث حضر الاجتماع حمدى مصطفى وكيل المديرية وياسر أمين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى الإدارات التعليمية والدكتورة هيام عبد الراضى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وقيادات المديرية.

كما عقد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا موسعا مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بسوهاج بحضور الأستاذ حمدى مصطفى وكيل المديرية والأستاذ محمود محمد على رئيس المركز وقيادات المديرية لمناقشة قواعد وضوابط العمل الخاصة بأعضاء مركز توزيع الأسئلة.

وشدد أبو زيد على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال المركز بدقة بما يضمن وصول الأسئلة للجان الامتحانات فى المواعيد المقررة لها والتى وضعت خلالها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية خطه تحرك وتأمين شامل للسيارات المكلفة بنقل الأسئلة.