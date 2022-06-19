اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 07:07 م
أكرم القصاص
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وفاة الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية

الأحد، 19 يونيو 2022 06:32 م
وفاة الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية وكيل صحة الإسكندرية
فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم الأحد عن وفاة الدكتور أيمن حليم وكيل الوزارة  داخل إحدى المستشفيات بالمحافظة .
 
يذكر أن أيمن حليم تولى وكيل لوزارة الصحة في الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، قادما من إدارة غرب الصحية، ويجري تغييرات واسعة في قيادات الصحة والمستشفيات بالإسكندرية نهاية الشهر الماضي، ولم يحضر زيارة القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار لمستشفيات الإسكندرية التي كانت قبل عدة أيام بسبب مرضه.
 
وقام خلال تلك الفترة بتعيين عدد من قيادات الصحة الشابه في الإسكندرية في مواقع المسؤولية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مديري المستشفيات ومسؤولي الصحة لكونه كان أحد القيادات الصحية بالمحافظة.

أخبار الإسكندرية

وفاة وكيل الصحة

اخبار اليوم



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