وزير القوى العاملة يتفقد معرضا للخزف والمنتجات الحرفية والتراثية

كتبت ـ آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفود المشاركة، معرضا للخزف والمنتجات الحرفية والتراثية، علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر.

وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات، خاصة فى ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء بعض الوظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية، واعتبار الحرف التراثية واليدوية ،عنوان للهوية وقاطرة للتنمية.

واستمع الوزير إلي شرح من المسئولين عن المعرض، مؤكدا أن مصر تولي الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وأنها اشتهرت على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا فى مجالات عدة منها الخيامية والأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والطرق على النحاس وغيرها.