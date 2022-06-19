اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يلتقى بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث تعزيز أوجه التعاون

الأحد، 19 يونيو 2022 10:19 م
وزير السياحة والآثار يلتقى بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث تعزيز أوجه التعاون جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك  لبحث تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
 
تناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلاً عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب.
 
كما تم مناقشة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة باستضافة مصر للتجمع الدولي "مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الإتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية" والمزمع انعقاده في الفترة القادمة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو).
 
حضر اللقاء شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة و وزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات و شيرين رامي رئيس قطاع أفريقيا والشرق الأوسط وكريستينا ألبيرتينا الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بالمكتب.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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