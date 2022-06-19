اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يعزى جنوب السودان فى وزيرها للموارد المائية والرى

الأحد، 19 يونيو 2022 02:24 م
وزير الرى يعزى جنوب السودان فى وزيرها للموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذى وافته المنيةصباح اليوم.
 
وأعرب عبد العاطى عن خالص تعازيه لحكومة وشعب جنوب السودان الشقيق وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، مشيراً للعلاقات الودية التي كانت تربط مع ماناوا بيتر على المستويين الرسمي والشخصى، وهى العلاقة التي ظهرت جليه في تبادل الزيارات بشكل متواصل بين الجانبين، وإنعكست على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وحرص السيد ماناوا بيتر على زيارة مصر بشكل دائم في ظل العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.
 
وأوضح عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.

جنوب السودان

وزير الرى

رى جنوب السودان

وفاة وزير رى جنوب السودان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة