اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 06:54 م
أكرم القصاص
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وزيرة الخزانة الأمريكية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرًا حتميًا

الأحد، 19 يونيو 2022 06:48 م
وزيرة الخزانة الأمريكية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرًا حتميًا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
أ ش أ

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اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.
وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، تباطؤ الاقتصاد في خضم انتقاله إلى نمو بطيء ومستقر.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عاما في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وقال البنك إنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75٪.


الولايات المتحدة

جانيت يلين

الركود فى الولايات المتحدة

وزارة الخزانة الأمريكية



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