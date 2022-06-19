اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وحدة السكان تنظم ندوة للتوعية بأضرار الأمية والزواج المبكر ببنى سويف

الأحد، 19 يونيو 2022 03:53 م
وحدة السكان تنظم ندوة للتوعية بأضرار الأمية والزواج المبكر ببنى سويف جانب من الندوة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة بنى سويف ، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ندوة توعوية عن القضية السكانية وأبعادها ضمن الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2023، وذلك بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي  الأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وتناولت الندوة التي عقدت بمقر الوحدة المحلية لقرية شريف باشا ، موضوعات ركزت حول مشاكل الأمية والزواج المبكر  وأسبابهما وأضرارهما وكيفية القضاء عليهما، وذلك بحضور:  قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان مدير إدارة الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة ،  هالة سيد عبد المقصود، مسؤول فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، ومسؤولى الوحدة المحلية و المجلس القومي للطفولة والأمومة، وحدة  السكان بمركز بنى سويف.

وأوضح رئيس وحدة السكان ، أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية ، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

تنظيم الأسرة

وحدة السكان

وحدات تنظيم الأسرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة