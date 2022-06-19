وحدة السكان تنظم ندوة للتوعية بأضرار الأمية والزواج المبكر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة بنى سويف ، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ندوة توعوية عن القضية السكانية وأبعادها ضمن الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2023، وذلك بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وتناولت الندوة التي عقدت بمقر الوحدة المحلية لقرية شريف باشا ، موضوعات ركزت حول مشاكل الأمية والزواج المبكر وأسبابهما وأضرارهما وكيفية القضاء عليهما، وذلك بحضور: قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان مدير إدارة الإحصاءات المركزية بديوان عام المحافظة ، هالة سيد عبد المقصود، مسؤول فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، ومسؤولى الوحدة المحلية و المجلس القومي للطفولة والأمومة، وحدة السكان بمركز بنى سويف.

وأوضح رئيس وحدة السكان ، أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية ، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.