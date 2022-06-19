هبوط طائرة ركاب اضطراريا في الهند بعد حريق فى محركها

وكالات

أعلن فى الهند أن طائرة متجهة إلى دلهى وعلى متنها 185 راكبا هبطت اضطراريا فى مدينة باتنا شرقى الهند، بعد حريق فى محركها الأيسر.

وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايسجيت" للطيران المنخفضة التكلة.

وقال قاضى المنطقة شاندراشيخار سينج للصحفيين "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقا فى الجناح الأيسر للطائرة وأبلغوا المسؤولين فى المطار".

وأضاف سينج "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلة فنية يقوم الفريق الهندسى بفحصها".

وأكد أحد الركاب للصحفيين سماع ضجة كبيرة فى الطائرة خلال الدقائق الـ15 التى أعقبت الإقلاع.

وقال باسيفيكا الذى لم يفصح عن اسمه كاملا أن "الطيار أعلن أن هناك مشكلة وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا... كان الأمر مخيفا جدا".

ونقلت شبكة "إن دى تى في" عن مصادر فى مجال الطيران أن طائرا قد يكون تسبب بالحريق فى المحرك.

وأثارت شركة الطيران مؤخرا الجدل، إذ فرضت عليها هيئة الطيران غرامة بلغت مليون روبية (12200 يورو) لتدريبها طيارين على طراز بوينغ 737 ماكس بواسطة جهاز معطل.

وفى أبريل، منعت السلطات 90 طيارا تابعين لـ"سبايسجيت" من التحليق بطائرات من طراز "ماكس"، قائلة إنهم لم يتلقوا تدريبا مناسبا، وفق وسائل الإعلام المحلية.