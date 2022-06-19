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ننشر كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط فى 8 مدن جديدة

الأحد، 19 يونيو 2022 10:49 ص
ننشر كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط فى 8 مدن جديدة المدن الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسن

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ينشر اليوم السابع كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم، بعدد 1760 قطعة أرض بـ 8 مدن جديدة، وذلك بنظام أسبقية الحجز.
 
وطبقا لكراسة الشروط، فأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، .
 
وتنص الكراسة على أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ). 
 
 

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المدن الجديده

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