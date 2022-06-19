ننشر كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتميز فى 9 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسات شروط حجز الأراضى الإسكان المتميز والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم بعد 156 قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

وطبقا لكراسة الشروط، فأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، .

وتنص الكراسة علي أنه تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).