ننشر أسعار أراضى الإسكان المتميز بمدن الصعيد

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع تفاصيل الأسعار الخاصة بالأراضى الإسكان المتميز في 7 مدن جديدة .

مدينة الفيوم الجديدة سعر المتر 2125 جنيه واجمالى عدد قطع الأراضى 13 قطعة أرض.

مدينة المنيا الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1495 وحتى 1760 واجمالى عدد القطع 536 قطع أراضى.

مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح ما بين 1995 جنيه وحتى 2205 جنيه وعدد قطع الأراضى 71قطعة أرض.

مدينة ناصر غرب أسيوط سعر المتر 2620 جنيه وعدد قطع الأراضى 178 قطعة أرض.

مدينة سوهاج الجديدة سعر المتر يتراوح من 2195 جنيه ويصل لـ 2435 جنيه للمتر وعدد قطع الأراضى 180 قطعة أرض.

مدينة قنا الجديدة سعر المتر 2060 جنيه وعدد القطع 621 قطعة أرض.

مدينة طيبة الجديدة سعر المتر 1905 جنيه وعدد قطع الأراضى 29 قطعة أرض.