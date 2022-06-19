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نقابة المعلمين: تشكيل غرفة عمليات ورقم واتس آب لمتابعة امتحانات الثانوية

الأحد، 19 يونيو 2022 11:08 ص
نقابة المعلمين: تشكيل غرفة عمليات ورقم واتس آب لمتابعة امتحانات الثانوية نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم
كتبت ــ آية دعبس

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قررت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.
 
وأوضح نقيب المعلمين، فى بيان، أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.
 
وأكد "الزناتي"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.
 
وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع ، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل ، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات .
 
وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606"  لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .
 
 
 
 

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