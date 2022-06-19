نظر استئناف رئيس جامعة العريش على حكم حبسه وآخرين وعزلهم من مناصبهم اليوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنظر صباح اليوم الإثنين محكمة جنح مستأنف العريش شمال سيناء، والمنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمرو ناصف طاحون، القضية رقم 405، مقيدة برقم 804 لسنة 2022، استئناف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس، على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم 6 أشهر وعزلهم من مناصبهم وغرامة ألفين جنيه، في الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال، بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

وكانت قد استمعت المحكمة إلى دفاع المدعي بالحق المدني الدكتور محمود جمال، ودفاع رئيس جامعة العريش، ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بهدف الدفع بطلان إجراءات الدعوة وطلبا براءة المتهمين، ثم قررت المحكمة تأجيل جلسة المحكمة إلى جلسة اليوم الأحد.

وتعود القضية إلى حكم من محكمة جنح ثانٍ العريش على رئيس الجامعة ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بغرامة ألفين جنيه والحبس 6 أشهر مع الإيقاف المؤقت، وذلك على غرار الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، بعد أن تقدم "المعيد"، الذى حرك الدعوى قدم في مسابقة رقم 1 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، حيث صدر القرار رقم 49 بتاريخ 1 / 4 / 2020 بتعيين الطالب معيد في وظيفة تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش، وبعد مخاطبة الإدارة العامة للاستطلاع المعلومات بوزارة التعليم العالي جاءت الموافقة بتعيينه إلا أنه حتى الآن لم يتم تعينه، أو يستلم عمله، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس.

كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس من العام الماضى، قرارًا بتولي الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئاسة جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء خلفًا للدكتور سعيد لافي عبد الله، والذي يشغل منصب القائم بأعمال رئاسة الجامعة منذ 15 سبتمبر 2019م، وكان الدكتور حسن الدمرداش يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع منذ 5 سنوات.