نصائح مهمة قبل شراء الأضحية.. مباشر من أحد أسواق المواشى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، جولة داخل سوق الأحد بمدينة أبو صوير، بمحافظة الإسماعيلية، وهو أكبر سوق للماشية والعجول بمحافظات مدن القناة، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، للتعرف على أسعار الأضاحى وأنواعها.

ويضرب الركود سوق الأضاحى فى الإسماعيلية؛ جراء زيادة الأسعار عن الأعوام الماضية بسبب موجة الغلاء العالمية الناتجة الأحداث السياسية والاقتصادية؛ والتى تلقى بظلالها على كافة القطاعات.

وتشهد أسواق الماشية هذا العام تباطؤا فى حركة بيع وشراء الأضاحى، مع زيادة الأسعار عن العام الماضى بقيمة 10 جنيهات فى الكيلو لأضاحى العجول و20 جنيها للمواشى.

ويرجع زيادة الأسعار هذا العام إلى زيادة تكلفة نقل المواشى للأسواق وزيادة أسعار الأعلاف، وجميع المكونات الداخلة فى عملية التجارة؛ سواء المتعلقة بالنقل أو تربية المواشى.

وعن أنواع المواشى يقول أشرف منصور إنه يوجد عدة أنواع من الخراف، وهى "بلدى، وعسافى، وسناوى، والرحمانى"، إلا أن معظم الناس تقبل على شراء الخراف البلدى، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدى، تكون بيضاء ولديها " ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، أما "عسافى"، فهى أحد أنواع الخراف التى يتم جلبها من رفح، ولديها "ليّة" صغيرة، وتزن لحم إلى حد ما أيضًا، أما "الرحمانى"، فهو نوع خراف يتواجد فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ "ليّة" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، أما "سناوى"، فهو نوع من أنواع الخراف يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية، ويميزها "الليّة" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

وقال محمود منسى، تجار المواشى والعجول، وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع أسعار الوقود، وما أتبعه من ارتفاع أسعار تكلفة نقل المواشى والعجول إلى الأسواق، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال منصور حسين، تجار العجول، أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحى الأخرى من العجول، بسبب تراجع دخل الأسرة، فى ظل الالتزامات الكثيرة على الأسرة، وهو ما دفع المواطنين للتضحية عن طريق الاشتراك فى العجول، حيث يقوم كل 7 أشخاص بشراء عجل للتضحية، وهو ما يمكنهم من الحصول على لحم أكثر وأسعار أقل.

وكشف محمد عبد الرشيد، عن أسعار جميع أنواع الأضاحى فى السوق، مؤكدًا أن سعر الجدى يتراوح من 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، وسعر الماعز من 1500 جنيه إلى 2500، وسعر النعجة من 2500 إلى 4.5 آلاف، وسعر الخروف من 4000 إلى 6 آلاف، وسعر العجلة من 15 ألف إلى 25 ألف، والعجل البلدى من 20 ألف إلى 30 ألف.

أما أسعار الأضاحى صاحية بالكيلو، فبلغ سعر كيلو الماعز 75 جنيها، وسعر كيلو فى أضحية الجدى 90 جنيها، وسعر الكيلو فى أضحية الخروف 65 جنيهًا، وسعر الكيلو الصاحى فى النعجة 55 جنيها وسعر الكيلو صاحى فى أضحية العجل 67 جنيهًا، وسعر الكيلو فى أضحية العجلة 57 جنيهًا.