نائب وزير الاتصالات يتفقد مقر المبنى الإداري الجديد لمحافظة الوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أثناء زيارته للمحافظة اليوم، يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقر المبنى الإداري الجديد المُلحق بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ووفد الوزارة المرافق.

وتفقد الوفد "مركز إبداع" للتحول الرقمي الذي تم إنشاءه بالتعاون مع الوزارة، وقاعات التدريب، ومقرات الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، وبوابة الشكاوى الحكومية، والمتغيرات المكانية والجيو مكانية. وأشار "هندي" إلى أن الوزارة ستتكفل بتجهيز المبنى بما يلزم تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى نائب الوزير ومحافظ الوادي الجديد زيارة تفقدية لمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مُشيدين بتجهيزه على أعلى مستوى لخدمة ذوي الهمم من المحافظة والمحافظات المجاورة.