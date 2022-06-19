اليوم السابع
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مياه قنا: قطع المياه لمده 10 ساعات عن مدينة أبو تشت

الأحد، 19 يونيو 2022 05:08 م
مياه قنا: قطع المياه لمده 10 ساعات عن مدينة أبو تشت انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، انقطاع المياه عن مدينة أبو تشت؛ وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الإثنين الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٢.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
 
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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انقطاع المياه

مشروعات المياه

محافظه قنا



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