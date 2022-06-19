مياه قنا: قطع المياه لمده 10 ساعات عن مدينة أبو تشت

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، انقطاع المياه عن مدينة أبو تشت؛ وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الإثنين الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بأبو تشت.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.