موسكو: الملاحة الفضائية مع الغرب ستقودنا للحرب

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قال دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية إن وكالات الملاحة الفضائية الغربية تتجه نحو الحرب.



وأضاف روغوزين بحسب قناة روسيا اليوم "من حيث المبدأ، نرى أين يتجه عالم الملاحة الفضائية لدى الوكالات الغربية، إنه يتجه نحو الحرب وأن جنون الأجهزة عالية التقنية التي تعتمد على الكهرباء يمكن أن "يركع الحضارة الغربية على ركبتيها".



وأوضح أنه "في السنوات الـ15 القادمة، ستطلق القوى الفضائية الرائدة معدات حرب إلكترونية في الفضاء قادرة على تعطيل مدن ضخمة بأكملها على الأرض بنقرة واحدة".



واعتبر أنه "لنفس السبب، فهو متأكد من أنه لا يجب التخلي تماما عن السيارات ذات المحركات العادية لصالح السيارات الكهربائية".