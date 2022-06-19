موريتانيا.. اندلاع حريق في سوق العاصمة المركزي ولا خسائر بشرية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اندلعت النيران فجر اليوم داخل السوق المركزي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط دون تسجيل خسائر بشرية بحسب وكالة الوئام الموريتانية.

وحسب مصادر مطلعة فإن سبب الحريق يعود ماس كهربائي، بأحد الاكواخ بالعنبر الواقع بالسوق.

وتدخلت فرق الإطفاء وتم التغلب على الحريق قبل أن يتمدد داخل السوق.

وفى سياق آخر، أفاد الجيش الموريتانى، بوقوع انفجار في مخزن للذخيرة الحية تابع له في مدينة بوجى بولاية لبراكنة، وفي بيان له، أوضح الجيش الموريتاني أن "الانفجار وقع فى مخزن للذخيرة تابع للكتيبة 71 في مقاطعة بوكي، بالمنطقة العسكرية السابعة".

وأكد البيان أن "الانفجار لم يتسبب فى أضرار بشرية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أسباب الانفجار ولا عن الخسائر المادية التي خلفها.

يذكر أن، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 59 ألفا و275 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفى، أنه خلال نفس الفترة لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 982 حالة، وشفاء 14 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 58 ألفا و185 حالة.