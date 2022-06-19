منظومة شاملة لإحلال وتجديد التوك توك بسيارات حديثة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، وكبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات على تنفيذ منظومة شاملة لإحلال وتجديد التوك توك، والتروسيكل بسيارات حديثة (تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى) وبتسهيلات غير مسبوقة لكل من قام بالترخيص من قبل مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لأصحاب هذه المركبات وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاص بإلغاء التوك توك وإحلالها بسيارات ذات شكل حضارى.

جاء ذلك أثناء إجتماع المحافظ مع مسئولى البنك الزراعى المصرى بحضور مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع أسوان، وصاحب أحد التوكيلات لكبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالإضافة إلى نسمه ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه المنظومة تأتى استكمالاً للمبادرة الرائدة التى قامت بها المحافظة على مدار عام ونصف لإحلال وتجديد أكثر من 1200 سيارة ربع نقل "كبود" بسيارات ميكروباص حديثة ومكيفة ضمن أسطول السيرفيس على مختلف خطوط السير بالمراكز والمدن ، وهو الذى أصبح نموذجاً يحتذى به لباقى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على قيام التوكيل الوحيد لعربات التوك توك بوقف بيعها تماماً تمهيداً لإجراءات إستبدالها بالسيارة الجديدة " الكيوت - 4 راكب " ، والتى تم إعتمادها من الهيئة العربية للتصنيع وطرحها بأسعار مناسبة، والمتوفر لها أيضاً مراكز الصيانة وقطع الغيار، على أن يتم إعطاء الأولوية كمرحلة أولى لكل عربة توك توك مرخصة.

وكشف أشرف عطية بأن السيارة الجديدة سيتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لها ، وبألوان مميزة لكل مركز ومدينة ، موضحاً بأن هذه المنظومة سيتم تطبيقها أيضاً على عربات التروسيكل بإحلالها وتجديدها بسيارات نقل خفيفة ، وبنفس التسهيلات البنكية المقدمة لإحلال وتجديد عربات التوك توك.