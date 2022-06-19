وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم /الأحد/، إن دولا أوروبية عدة مستعدة لنزع الألغام من موانئ أوكرانيا وتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا.



وأوضح أن التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة من شأنه أن يخفض أسعار الأغذية وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لا تستهدف الأغذية والأسمدة.



وشدد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست سبب نقص المواد الغذائية.



تأتي تصريحات بوريل في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة، منذ أسابيع عدة، مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل لاتفاق يتيح نقل محاصيل الحبوب الأوكرانية بشكل آمن وكذلك عودة الأسمدة التي تنتجها روسيا إلى الأسواق العالمية.