مطار الغردقة الدولى يستقبل 89 رحلة طيران دولية

كشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أنه من المتوقع اليوم الأحد، حسب جداول التشغيل، وصول 89 رحلة طيران أغلبها أوروبية، وتعد السياحة الألمانية الأكثر وصولا لمطار الغردقة الدولي.

من جانب آخر، تشهد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بشكل خاص ومدن محافظة البحر الأحمر بشكل عام ارتفاع في نسب الإشغال الفندقي بشكل عام، وذلك يرجع إلي السياحة الداخلية التي سجلت أعدادا كبيرة من الوافدين خلال الموسم الحالى.