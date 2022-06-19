مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق سهل القاع بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وملاكى على بعد 2 كيلو بطريق سهل القاع بطور سيناء، اتجاه المفارق وادى فيران الطريق القديم.

تلقى اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث تأمين الطريق بالحادث، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث طور سيناء الى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 6 ومصرع شخص.

المصابون هم: "أحمد كمال على 30سنة الإسماعيلية اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه خلع بالكتف الايسر و اشتباه كسر بالساق اليسرى و جر ح قطعي بالوجه حوالي 4 سم أحمد ربيع سليمان 23 سنة الإسماعيلية سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد ربيع ابراهيم السيد 23 سنة الإسماعيلية اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه ما بعد الارتجاج و سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، العبد الله جمعه محمد صالح 35 سنه اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر متفتت بالذراع الأيسر جرح بالرأس حوالي 10 سم، رجب الشحات ابراهيم السيد 38 سنة الإسماعيلية اشتباه نزيف بالمخ و نزيف بالبطن و جرح متهتك بفروة الراس واشتباه كسر بالساق الايسر، محمود يوسف عبد المقتدر 28 سنه الإسماعيلية، اشتباه نزيف بالمخ و جروح متفرقه بالجسم.

والمتوفى: صلاح الدين خالد عبد الجليل متولي محمد 26 سنة من الطور وفاة مكان الحادث، وتم نقل المصابين بـ9 سيارات إسعاف الى مستشفى الزهراء الطور والجثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام.