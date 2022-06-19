مصرع شاب غرقاً في مرسى العبارة النهرية بقرية مجريس بأسيوط

اسيوط- ماهر البهنساوي

لقي شاب مصرعه غرقاً في النيل بموقع مرسي العبارة النهرية بمجريس، وتم انتشال الجثة، وتبين أنه مقيم قريه الدوير، ويدعى "م.ب.ح" في العقد الثاني من العمر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في مرسي العبارة النهرية بمجريس على النيل وتم انتشال جثة المتوفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .