مصرع سيدة اعتدى عليها أشقاؤها بسبب الخلاف على الميراث في أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت سيدة تبلغ من العمر 50 سنة مصرعها، عقب قيام أشقائها بالتعدى عليها بالضرب، في ناحية نجع هرماس التابعة لقرية الصوامعة شرق، بسبب الخلاف على الميراث، تم نقل الجثة إلى مستشفى ساقلتة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بوفاة سيدة تبلغ من العمر 50 سنة، عقب تعدى أشقائها عليها بالضرب لوجود خلافات عائلية بينهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شطة أخميم، بوفاة ن . ب . ج 50 سنة، تقيم بناحية قرية نجوع الصوامعة شرق عقب قيام أشقائها بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات على الميراث بينهما.

أشارت التحريات الأولية إلى وجود خلاف مالى بين المجنى عليها وأشقائها، بعد توزيع الميراث، وتقدمت المجنى عليها قبل وفاتها بشكاوى متعددة ضد أشقائها، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة والتي منحتها حكما ضد أشقائها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزى وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.