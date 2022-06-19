مصرع اثنين فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها صدمتها سيارة بدائرة مركز سوهاج، بينما لقى صاحب أعمال حرة مصرعة في حادث إنقلاب سيارة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حادثى طرق الأول بوجود حادث تصادم ومتوفاة دائرة مركز سوهاج وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو أحمد ا م ش 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفلة جوري م ع 3 سنوات وتقيم دائرة المركز حال لهوها أمام منزلها مما نتج عنه وفاتها.

وبسؤال والد المتوفاة المدعو محمود ع ع ح 43 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفله المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها.

وجاء البلاغ الثانى بإنقلاب سيارة ومتوفي دائرة مركز البلينا وتبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو عبد الناصر ع خ ب 52 سنة صاحب اعمال حره - ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق ووفاته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال نجل عم المتوفي أحمد م خ ب 41 سنة مهندس بشركة مطاحن - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.