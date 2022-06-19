مد خطوط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي بالبحيرة وتبطين ترعة الضاهر.. صور

البحيرة ناصر جودة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت التابعة لمحافظة البحيرة، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، ومنها: إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية الربدان، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وتم بناء البيارة ومد خطوط الطرد الرئيسية والفرعية، وكذا مد خط الطرد الرئيسي لمحطة المعالجة بشبراريس بطول 1109م، من إجمالي طول الخط 2219 م.متابعة تبطين ترعة الضاهر الشرقي وتم إنجاز 3.7كم خرسانة وحفر وتدبيش 1.9 كم من إجمالي المسافة ٦ كم.

متابعه اعمال انشاء جناح التعليم الاعدادي بمدرسة الشهيد عبد المؤمن منصور، بعزبة سعيد المقامة على مساحة 500م٢ وبتكلفة 4 مليون جنية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتي تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)



جانب من المشروعات (8)



جانب من المشروعات (9)