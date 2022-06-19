محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال تايكوندو مطوبس لحصدهم 27 ميدالية ببطولة الجمهورية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، براعم تايكوندو مطوبس لاعبى نادى المعلمين، لحصولهم على 27 ميدالية متنوعة على المستوى الفردى فى بطولة الجمهورية للبومزا التى أقيمت بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، وحصل على الميدالية الذهبية الأبطال "عدى أحمد فوزى، عمرو حماد، عدى أبو سليمان، أحمد الصعيدى، منى الكومي، محمد عطاالله ".

كما حصد الميداليات الفضية الأبطال " محمد البحيرى، محمد هيثم، ياسين القاضى، روجينا المدهون، وائل الحوفى، مريم فتح الله، محمد مصطفى، ريماس الدسوقى، عبدالله حمدى، عبد الحميد حماد، زياد ضحوه، أنس رشوان "، وحقق الأبطال الميداليات البرونزية " عاصم عمران، نعمه قاسم، ندى الدسوقى، حمدى المكاوي، محمد عبد الجواد، محمد موسى، محمود شبراوى، محمد طاهر".

شارك أبطال تايكوندو مطوبس ببطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وكرم المستشار محمد مصطفي، رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو، البراعم الفائزين، بحضور رئيس جامعة المنصورة، يأتى ذلك بإشراف الأستاذ مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الأستاذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، الجهاز الفنى للبراعم و كابتن محمود الشهاوى المدير الفنى ومكتشف الابطال، كابتن ميمى الأمشيطى المدرب العام.