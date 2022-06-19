محافظ كفر الشيخ يعتمد دبلوم التمريض بنسبة 98.09% والبنات يستحوذن على 9 مراكز

وحصلت 10 طالبات على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وهن، نورهان إبراهيم عوض عبدالجواد، بمجموع 553 درجة، دسوق بنات، والمركز الثاني عبدالوهاب عبدالعزيز البسيوني، 549.5 درجة، من قلين بنين، والمركز الثالث ياسمين سعد أبو النور سعد، حصلت على 548 درجة، الرياض بنات، والمركز الرابع هبه مصطفى عباس الشرقاوي، وحصلت على 546.5 درجة، فوه بنات، والمركز الخامس شيماء أحمد أحمد أيوب ، حصلت على 545درجة بمطوبس بنات، والمركز السادس هدى محمد حسن محمد هاويس، حصلت على 545 درجة فوه، والمركز السابع هبه ابراهيم محمد محمد إبراهيم، وحصلت على 545 درجة، الزعفران بتات، والمركز الثامن هبه السيد إمام السيد، وحصلت على 545 درجة من شباس عمير، والمركز التاسع، هند علي مبارك جمعه إبراهيم545 درجة، الزعفران بنات، المركز العاشر، شهيناز سعد بسيوني الديهي، حلت على 543.5 درجة فوه بنات.