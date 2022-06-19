اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 19 يونيو 2022 12:00 م
محافظ سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة استعدادات الثانوية العامة
سوهاج محمود مقبول

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم النهائية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوي العام للعام الدراسي 2022، والمقرر أن تبدأ غدا الاثنين، وتختتم 21 يوليو المقبل، متمنيا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

واطمأن محافظ سوهاج على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

 

 


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