محافظ بورسعيد يهدي أقدم عاملة بمدرسة "سانت ماري" رحلة عمرة

أهدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأم الفاضلة أم محمد أقدم عاملة بمدرسة سانت مارى والتى استمرت رحلة كفاحها لمدة 55 عامًا، تخرج خلالها أجيال على يديها، رحلة عمرة.

كان اللواء عادل الغضبان، قد أهدى "أم محمد" رحلة حج ولكن السلطات السعودية لا تستقبل الأعمار أكثر من 65 عامًا فى الحج، وهى تجاوزت الـ 80 من عمرها، وشرح لها ملابسات ذلك، مؤكدًا على أن هذا خارج عن إرادة محافظة بورسعيد.

وأمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإهداء رحلة عمرة لـ الأم الفاضلة أم محمد، وذلك فى الوقت الذى تحدده، حتى تزور بيت الله الحرام والمسجد النبوى الشريف، وتؤدى مناسك العمرة، على أن تكون على أعلى مستوى من الخدمات.

وأكد المحافظ، لـ أم محمد أنه كان يتمنى أن تسافر الحج فى هذا العام لولا الإجراءات التى منعت ذلك، مطالبها ألا تحزن وأن تستعد لأداء العمرة فى الوقت الذى تحدده، وسوف تلبى المحافظة ذلك.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كان قد أهدى أم محمد رحلة حج فى أكتوبر من عام 2021، وأطلق عليها شخصية العام، وذلك تقديرًا لدورها العظيم فى خدمة الاجيال وتفانيها فى العمل، وقيامها باداء واجبها على أكمل وجه بالرغم من تقدمها فى العمر، وأكد أنها نموذجًا للعطاء والإخلاص والتفانى فى العمل.